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Elazığ'da fırtınada kaybolan koyunlar jandarma tarafından bulundu

Elazığ'da fırtınada kaybolan koyunlar jandarma tarafından bulundu

Elazığ’da yaşanan fırtına sonrasında kaybolan 40 adet koyun, jandarma ekipleri tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.

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Olay, Alacakaya ilçesi Sularbaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fırtına sonrasında 40 adet koyunu kaybolan üretici M.K., durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Ardından Alacakaya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince hem karadan hem de dron ile havadan yapılan 4 saatlik arama sonucunda koyunlar, kaybolduğu yerden 7 kilometre uzaklıkta Çakmakkaya köyü sınırları içinde boş arazide bulundu. Hayvanlarına kavuşarak büyük bir mutluluk yaşayan üretici, jandarma ekiplerine teşekkür etti.

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