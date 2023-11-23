"Askeri Okulda teğmenler Atatürk fotoğraflarını yırttı" iddiası! MSB'den açıklama geldi

İSTANBUL Tuzla Piyade Okulu’nda 10 Kasım töreni sırasında bazı teğmenlerin yakalarına Atatürk fotoğrafı takılmasına karşı çıktıkları ve Atatürk resimlerini yırtıp yere attıkları, bunun üzerine diğer öğrencilerle kava ettikleri iddia edilmişti. CHP milletvekili Özgür Ceylan, konuyu Meclis'e taşıdı. Milli Savunma Bakanlığı o iddia ile ilgili açıklama yaptı. İşte o açıklama...

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İstanbul Tuzla Piyade Okulu’nda 10 Kasım Atatürk’ü anma törenlerinde tüm teğmenlere göğüslerine takması için bir Atatürk fotoğrafı ve rozeti verildiği, bir teğmeni bu rozeti takmadığı gibi, fotoğrafı da buruşturup attığı iddia edildi.

Bunu gören diğer teğmenler tepki gösterince, Atatürk fotoğrafını buruşturup atan teğmenin, “Ben Atatürk’ün askeri yönünü beğeniyorum ancak cumhuriyet sonrası yaptıklarına katılmıyorum” ifadelerini kullandığı öne sürüldü.

'Teğmenlerin kavgasına polis müdahale etti'

Bu sözler sonrası Atatürk fotoğrafını yırtan teğmen ve ona destek veren bazı teğmenlerle ile diğer teğmenler arasında arbede çıktığı, iki grup arasındaki arbedenin büyümesiyle dışarıdan polis ve jandarmanın dahil olduğu iddia edildi.

Bu tartışmanın ardından Atatürk resmini yırtan kişinin dışarıdan darp raporu aldığı ve buna binaen gece saat 03.00’da sivil savcının darp edenleri çağırdığı da iddialar arasında.

CHP'li vekil Meclis'te soru önergesi verdi

CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, iddialara ilişkin Meclis'e, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in cevaplaması istemiyle soru önergesi verdi.

MSB: Dezenformasyon örneği...

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Tuzla Piyade Okulu ile ilgili haberlerle ilgili açıklama geldi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama da, "dezenformasyonun bariz bir örneği" denildi. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı belirtildi.