BIST 8.037
DOLAR 28,83
EURO 31,54
ALTIN 1.848,31
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Silahla yaralanan genç hastanede hayatını kaybetti!

Silahla yaralanan genç hastanede hayatını kaybetti!

Aydın'ın Söke ilçesinde başından silahla vurulmuş halde bulunan genç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Abone ol

Olay, Söke ilçesi Savuca Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İbrahim Tayar isimli bir kişi başından silahla vurulmuş halde bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı Tayar’ı ambulansla hastaneye kaldırdı.

Tayar (26) tedavi gördüğü Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tayar'ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Olayla ilgili olarak aranan 3 kişiden ikisinin polis tarafından yakalanarak gözaltına alındığı, bir kişinin ise aranmasına devam edildiği öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Muğla'da emniyet kemeri hayatını kurtardı, yara almadan kurtuldu
Muğla'da emniyet kemeri hayatını kurtardı, yara almadan kurtuldu
Selçuk Bayraktar'a yönelik casusluk! Stajyer mühendis 4 harddisk çalmış! Şimdi cezaevinde
Selçuk Bayraktar'a yönelik casusluk! Stajyer mühendis 4 harddisk çalmış! Şimdi cezaevinde
Denizli'de turistler ölümden döndü: 4'ü ağır 20 yaralı!
Denizli'de turistler ölümden döndü: 4'ü ağır 20 yaralı!
Eyüpsultan'da toprak kaydı: İki bina tahliye edildi
Eyüpsultan'da toprak kaydı: İki bina tahliye edildi
Trendyol Süper Lig’de 13. haftanın hakemleri açıklandı!
Trendyol Süper Lig’de 13. haftanın hakemleri açıklandı!
Evinde kedileri öldürdüğü iddiasıyla hakim karşısına çıktı: ''Ben hayvansever insanım''
Evinde kedileri öldürdüğü iddiasıyla hakim karşısına çıktı: ''Ben hayvansever insanım''
Adana'da bir genç tartıştığı 2 arkadaşını bıçaklayarak öldürdü!
Adana'da bir genç tartıştığı 2 arkadaşını bıçaklayarak öldürdü!
Survivor 2024 kadrosuna Turabi'nin yerine bomba bir isim geldi! Acun Ilıcalı açıkladı
Survivor 2024 kadrosuna Turabi'nin yerine bomba bir isim geldi! Acun Ilıcalı açıkladı
MSB kaynaklarından Eurofighter açıklaması: İkinci el değil, en üst modeli
MSB kaynaklarından Eurofighter açıklaması: İkinci el değil, en üst modeli
Aile faciası! 9 yaşındaki çocuk motosikletten düştü, kamyon çarptı! Hayatını kaybetti
Aile faciası! 9 yaşındaki çocuk motosikletten düştü, kamyon çarptı! Hayatını kaybetti
Sosyal medyadan terör örgütü propagandası! 1 kişi gözaltında
Sosyal medyadan terör örgütü propagandası! 1 kişi gözaltında
Bingöl Belediyesi'nden şehrin girişine üç dilli tabela!
Bingöl Belediyesi'nden şehrin girişine üç dilli tabela!