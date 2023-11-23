Silahla yaralanan genç hastanede hayatını kaybetti!

Aydın'ın Söke ilçesinde başından silahla vurulmuş halde bulunan genç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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Olay, Söke ilçesi Savuca Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İbrahim Tayar isimli bir kişi başından silahla vurulmuş halde bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı Tayar’ı ambulansla hastaneye kaldırdı.

Tayar (26) tedavi gördüğü Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tayar'ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Olayla ilgili olarak aranan 3 kişiden ikisinin polis tarafından yakalanarak gözaltına alındığı, bir kişinin ise aranmasına devam edildiği öğrenildi.