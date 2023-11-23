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Trendyol Süper Lig’de 13. haftanın hakemleri açıklandı!

Trendyol Süper Lig’de 13. haftanın hakemleri açıklandı!

Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıklandı.

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Trendyol Süper Lig’de 13. hafta heyecanı 25 Kasım Cumartesi, 26 Kasım Pazar ve 27 Kasım Pazartesi oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden de bu haftanın hakemleri duyuruldu.

Süper Lig’de 13. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şu şekilde:

25 Kasım Cumartesi
13.30 İstanbulspor - Hatayspor: Tugay Kaan Numanoğlu
16.00 Gaziantep FK - MKE Ankaragücü: Ümit Öztürk
16.00 Konyaspor - Kasımpaşa: Direnç Tonusluoğlu
19.00 Galatasaray - Corendon Alanyaspor: Ali Şansalan

26 Kasım Pazar
13.30 Kayserispor - Adana Demirspor: Kadir Sağlam
16.00 Samsunspor - Beşiktaş: Abdulkadir Bitigen
16.00 Antalyaspor - Çaykur Rizespor: Turgut Doman
19.00 Fenerbahçe - Fatih Karagümrük: Arda Kardeşler

27 Kasım Pazartesi
20.00 RAMS Başakşehir - Pendikspor: Cihan Aydın
20.00 Sivasspor - Trabzonspor: Volkan Bayarslan

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