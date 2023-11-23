Rize'de 2 katlı evde heyelan nedeniyle yıkılma tehlikesi oluştu

Rize’nin Hemşin ilçesinde şiddetli yağmurlar sonucu meydana gelen heyelanda 2 katlı evin temelinde hasar oluştu.

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Rize’de etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle heyelanlar meydana geldi. Hemşin ilçesine bağlı Akyamaç köyünde de dün akşam saatlerinde heyelan meydana geldi. Meydana gelen heyelanlarda köyde bulunan Mustafa Devrim’e ait 2 katlı evin altında toprak kayması yaşandı.



Yaşanan heyelan nedeniyle evin temeli zarar görürken evin bahçesi de çöktü. Ev sahiplerinin İstanbul ilinde yaşadığından ötürü evin boş olduğu öğrenildi. Heyelanın ardından köy sakinleri AFAD ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen AFAD ekipleri zarar gören bina için incelemelerde bulundu.