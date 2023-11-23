Bolu'da jandarma tarafından kış lastiği denetimi yapıldı

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde jandarma ekiplerince kış lastiği denetimi yapılarak sürücülere bilgilendirmeler yapıldı.

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Edinilen bilgiye göre, Mudurnu İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik ve Asayiş ekiplerince Mudurnu ilçesinin giriş noktasında kış lastiği denetimi yapıldı. Yapılan denetimlerde, araçlarda bulunması gereken zincir, çekme halatı, araçların lastiklerinin mevsim şartlarına uygun olup olmadıkları, lastiklerinin diş derinlikleri ölçüldü.



Ekipler tarafından sürücülere, takip mesafesini kış şartları sebebiyle daha uzun tutmaları, hız limitlerine uymaları, seyir halinde cep telefonu kullanmamaları, emniyet kemerlerini takılı bulundurmaları hususlarında bilgilendirme yapıldı. Ayrıca araç sürücülerine kış mevsiminde alınması gereken trafik tedbirleri ile ilgili bilgilendirme broşürü dağıttı.

"Araçlarında eksiği olan yola çıkmasın"



Mudurnu’ya gelen tır şoförü, “Araçlarında eksiği olan yola çıkmasın. Benim aracımın her şeyi tamam. Kar lastiklerimizi taktırdık” dedi.