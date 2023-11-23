BIST 8.032
DOLAR 28,82
EURO 31,54
ALTIN 1.848,12
HABER /  GÜNCEL

Bolu'da jandarma tarafından kış lastiği denetimi yapıldı

Bolu'da jandarma tarafından kış lastiği denetimi yapıldı

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde jandarma ekiplerince kış lastiği denetimi yapılarak sürücülere bilgilendirmeler yapıldı.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre, Mudurnu İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik ve Asayiş ekiplerince Mudurnu ilçesinin giriş noktasında kış lastiği denetimi yapıldı. Yapılan denetimlerde, araçlarda bulunması gereken zincir, çekme halatı, araçların lastiklerinin mevsim şartlarına uygun olup olmadıkları, lastiklerinin diş derinlikleri ölçüldü.

Ekipler tarafından sürücülere, takip mesafesini kış şartları sebebiyle daha uzun tutmaları, hız limitlerine uymaları, seyir halinde cep telefonu kullanmamaları, emniyet kemerlerini takılı bulundurmaları hususlarında bilgilendirme yapıldı. Ayrıca araç sürücülerine kış mevsiminde alınması gereken trafik tedbirleri ile ilgili bilgilendirme broşürü dağıttı.

"Araçlarında eksiği olan yola çıkmasın"

Mudurnu’ya gelen tır şoförü, “Araçlarında eksiği olan yola çıkmasın. Benim aracımın her şeyi tamam. Kar lastiklerimizi taktırdık” dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
İsrail saldırısında iki Türk öldürüldü! İsrail sözünden döndü! Rehine takası ertelendi
İsrail saldırısında iki Türk öldürüldü! İsrail sözünden döndü! Rehine takası ertelendi
Bursa'da 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel 3 gün ücretsiz ulaşım
Bursa'da 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel 3 gün ücretsiz ulaşım
İstanbul'e gelen ajanların fotoğraflarıyla ortaya çıktı 357 yıllık cami yeniden inşa edildi
İstanbul'e gelen ajanların fotoğraflarıyla ortaya çıktı 357 yıllık cami yeniden inşa edildi
Tekirdağ'da evde uyuşturucu serası bulundu, şüpheli gözaltına alındı
Tekirdağ'da evde uyuşturucu serası bulundu, şüpheli gözaltına alındı
Bursa'da bozuk para bahanesiyle markette kasiyerleri dolandırdı
Bursa'da bozuk para bahanesiyle markette kasiyerleri dolandırdı
Denizli'de tur otobüsü otomobille çarpıştı, çok sayıda yaralı var
Denizli'de tur otobüsü otomobille çarpıştı, çok sayıda yaralı var
Uzmanlar açıkladı, migren için en etkili yöntem migren iğnesi
Uzmanlar açıkladı, migren için en etkili yöntem migren iğnesi
Ankara'da 5 kişinin öldüğü komşu katliamının tanıkları o anları anlattı
Ankara'da 5 kişinin öldüğü komşu katliamının tanıkları o anları anlattı
Arayıp ulaşamayınca şüphelenip eve göndü! Kilitli kapıyı kırıp açınca...
Arayıp ulaşamayınca şüphelenip eve göndü! Kilitli kapıyı kırıp açınca...
Kars’ın sarıçam ormanları kış manzarasıyla büyüledi
Kars’ın sarıçam ormanları kış manzarasıyla büyüledi
Eyüpsultan'da toprak kayması nedeniyle 2 bina boşaltıldı
Eyüpsultan'da toprak kayması nedeniyle 2 bina boşaltıldı
İsrail Gazze'deki Endonezya Hastanesi için 4 saat süre verdi
İsrail Gazze'deki Endonezya Hastanesi için 4 saat süre verdi