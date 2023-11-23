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Kars’ın sarıçam ormanları kış manzarasıyla büyüledi

Kars’ın sarıçam ormanları kış manzarasıyla büyüledi

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki sarıçam ormanları, kış aylarının gelmesiyle birlikte beyaz örtüye büründü. Dronla görüntülenen ormanlar, eşsiz bir manzara oluşturdu.

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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde karla kaplanan sarıçam ormanları dronla görüntülendi. Bölgede iki gün önce etkili olan kar sonrası, ormanlık alanlarda güzel manzara oluştu.

Karla kaplı manzara dronla görüntülendi

Yağışla kış turizminin önemli merkezlerinden sarıçam ormanlarıyla kaplı 2 bin 634 rakımdaki Cıbıltepe Kayak Merkezi de beyaza büründü. İlçeyi çevreleyen ve birçok yaban hayvanına yaşam alanı sunan sarıçam ormanlarının karla kaplı hali dronla görüntülendi.

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