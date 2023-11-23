Diyarbakır’da 9 firari hükümlü yakalandı

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından 9 firari hükümlü yakalandı.

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Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, nitelikli suçlar çerçevesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda haklarında 10 ile 20 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 kişi yakalandı. “Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti veya sağlama” suçundan haklarında hapis cezası olan C.F., İ.D., S.G., M.H., Ç.E., M.Y., “ateşli silahla kasten adam öldürme” suçundan hapis cezası alan M.V.T., “kasten öldürme” suçundan hapis cezası alan O.K., “bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık” ve "hükümlü ve tutuklunun kaçması” suçundan hapis cezası alan İ.İ., çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.