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Ayılar 100 kg kestane balını midesine indirdi!

Ayılar 100 kg kestane balını midesine indirdi!

Artvin’de ayılar Borçka ilçesinde arı kovanlarına zarar vererek 100 kg kestane balını yedi.

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Artvin’in Borçka ilçesi Düzköy köyünde Kenan Merttürk’e ait çevresi elektrikli çitlerle çevriliği arılığa giren ve arı kovanlarını parçalayan ayılar yaklaşık 100 kilogram kestane balını yedi.

Kış uykusuna girmeden önce besin ihtiyacını karşılamak için yerleşim yerlerinde sık görülmeye başlayan ayılar bu sefer kestane balı dolu arı kovanlarını parçaladı. Binlerce lira değerinde zarara yol açan ayılar daha sonra ormanda gözden kayboldu.

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