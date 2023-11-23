İşte o gizli protokol! Ümit Özdağ, Kemal Kılıçdaroğlu'nun protokolünü paylaştı! Neler vaat etmiş neler!

28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur oylaması öncesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasında imzalanan gizli protokol ortaya çıktı. Ümit Özdağ, o protokol metninin ıslak imzalı halini sosyal medyadan paylaştı. Kılıçdaroğlu, 3 bakanlık ve MİT Başkanlığı dışında kritik tüm bakanlıkların bakan yardımcılıklarını da Ümit Özdağ'a vermiş.

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14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ilk turda istediği sonucu elde edemeyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi'nin kapısını çalmış ve Ümit Özdağ ile Altılı Masa ortakları ile parti yöneticilerinden bile gizlediği bir protokole imza atmıştı. Önce protokolü yayınlayan Kılıçdaroğlu, daha sonra kabul etmek zorunda kalmıştı.

Kılıçdaroğlu, Ümit Özdağ'a ne teklif etti?

O günlerde "Şimdiye kadar hiç açıklamadım." diyen Özdağ, "Biz İçişleri Bakanlığı dahil üç bakanlık ve Millî İstihbarat Teşkilâtı konusunda Kemal Bey'le mutabık kaldık." ifadelerini kullandı. Özdağ, bakanlıkların yazılı mutabakat, MİT'in sözlü anlaşma olduğuna dikkat çekti.

Namusuna teslim edilen bir protokol

Özdağ'ın bu çıkışı CHP içinde tepkiyle karşılanırken Kemal Kılıçdaroğlu bakanlık iddialarını yalanlamazken "İkimizin arasında özel bir protokol imzalandı" dedi. Kılıçdaroğlu ayrıca protokolden Faik Öztrak'ın bile haberinin olmadığını belirtirken "İki kişi arasında yapılan ve namusuna teslim edilen bir protokoldür." dedi.

Ümit Özdağ ıslak imzayı paylaştı

Seçimlerin geçmesinin ardından CHP'de Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık koltuğunu kaybetmesinin ardından Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ bomba bir paylaşımda bulundu. Kılıçdaroğlu ile yaptıkları mutabakat metnini yayınlanan Özdağ CHP'ye yüklendi. Mutabakat metninde İçişleri Bakanlığı ve iki bakanlığın daha Zafer Partisi'ne verilmesi yer alıyor.

Bakan yardımcılıkları Zafer Partisi'ne..

Ayrıca güvenlik, adalet ve ekonomi bürokrasisi öncelikli olmak üzere bakan yardımcılıklarının da Zafer Partisine tahsis edilmesi de metinde yer aldı. Protokole göre İçişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm ve Milli Eğitim Bakanlığı Zafer Partisi'ne verilecek ve ataması Ümit Özdağ tarafından yapılacak. Özdağ paylaşımında ise şu ifadeleri kullandı:

Aşağıda üzerinde çok konuşulan ancak ilk kez yayınlanan Zafer Partisi-CHP Protokolünün tamamının fotoğrafını göreceksiniz. Bu protokolu eleştiren 6'lı masa birleşenlerine ve CHP içinden protokola karşı çıkanlara cevap veriyorum. 14 Mayıs'ta yapılan seçimlerin 1. Turunu hem parlamento hem cumhurbaşkanlığı seçiminde kaybettiniz.

14 Mayıs seçimleri öncesinde Zafer Partisi ile her türlü görüşmeyi reddetmiştiniz. Ocak 2023'de TBMM'de yaptığım Basın toplantısında; 1)Saray artıkları ve FETÖ'cüleri uzaklaştırmayı,

2) Terörle mücadele etmeyi,

3)13 milyon sığınmacı ve kaçağı geri yollamayı kabul etmeniz durumunda Zafer Partisi'nin Kılıçdaroğlu'na milletvekilliği ve benzeri hiçbir makam ve mevki istemeden DESTEK olma önerisine cevap bile vermediniz. 14 Mayıs'ta seçimlerini millet ittifakı olarak kaybettikten sonra ancak 20 Mayıs'ta Zafer Partisi'ni DESTEK için aradınız, 2. Tur için destek istediniz.

Biz Ocak 2023'de TBMM'de açıkladığımız destek şartlarını tekrarladık, Kabul etttiniz. Ancak bu şartların kabulü yeterli değildi,İttifak yaptığınız partiler ve onların birçok platformlardaki söylemleri,politik duruşları ve benzeri sebepler ile kaybettiğiniz ilk turda size oy vermeyen , endişe duyan veya sandığa gitmeyi düşünmeyen Seçmenleri motive edecek, bu endişeleri giderecek, oy vermeye yönetecek politikalar ve söylemler gerekiyordu. Bu secmen kesimi Zafer Partisini, Atatürk'e, kuruluş ilkelerine ve sığınmacıların ülkelerine dönüş politikası vaatlerinin hayata geçirilmesinin bir anlamda TEMİNATI olarak gördüğü için ve elbette bu kesimlere olan sorumluluğumuz gereği Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı olması şartı ile İçişleri, Kültür ve Turizm ve Milli Eğitim Bakanlıklarını kapsayan 3 bakanlık istedik,

Kabul ettiniz. Ne yazıkki, muhalefet için en uygun sayılabilecek bir konjonktürde sonuç itibariyle size ilk turda seçim kaybettiren 6'lı masa üyesi İYİ Parti dahil 5 partiye 41 milletvekilliği, cumhurbaşkanlığının kazanılması durumunda 5 Cumhurbaşkanı yardımcılığı ve bakanlıklar verileceği taahhütlerini unutmuş görünenler Seçimin kazanılması durumunda Zafer Partisi'ne 3 bakanlık verilmesini ağır şekilde eleştirmişlerdir.

Bu çok kısa sürede verdiğimiz destek ve çalışmalar sayesinde yaratılan yeni rüzgâr ile oylar artmış, küskün ve kızgın büyuk bir seçmen gurubu herşeye rağmen sandığa gitmiştir. Sonuç ortadadır. Zafer Partisi'ne yönelik saldırıların ASIL nedeninin partimizin bu protokol ile Atatürk'ün kurucu değerlerini güvence altına almak istemesi, terörle mücadeleye yeni bir atılım getirecek olması, milli, üniter ve laik devlet esaslarını vurgulanması ve 13 milyon işgalcinin vatanlarına dönmesi projesidir.

Bu projenin kabulünden HDP seçmeninin rahatsız olduğu iddiası maalesef CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel tarafından ifade edilmiş, kongre sürecinde de siyaseten insafsızca istismar edilen bu açıklamalarını Türkiye'nin bir bölümü üzerinde Kürdistan kurmaya hedefleyenlerin elini öperek taçlandırmıştır. Öyle gözüküyor ki CHP liderliği geçmiş hatalardan ders çıkarmak yerine yeni vahim hatalar ile yeni bir başarısızlığa doğru yelken açmaktadır. Bir CHP milletvekilinin "Atatürkçülüğü ve laikliği Zafer Partisine kaptırdık" diyerek itiraf ermek zorunda kaldığı gibi artık Atatürk'ün partisi Zafer Partisi'dir ve Türk milliyetçiliği Zafer Partisi'nde temsil edilmektedir.

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