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Bursa'da tekstil fabrikasında yangın, korku dolu anlar yaşandı

Bursa'da tekstil fabrikasında yangın, korku dolu anlar yaşandı

Bursa'da tekstil fabrikasında çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. İtfaiye ekiplerince yangın söndürülürken gökyüzünü siyah dumanlar kapladı.

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Yangın merkez Osmangazi ilçesi, Terminal caddesi üzerinde bulunan bir fabrikada meydana geldi. Fabrikanın içinden yükselen dumanları gören işçiler, alevlere müdahale etmek istese de, başarılı olamadı. Durum üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerince hızla müdahale edilen yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, alevler fabrikanın bir bölümünü kullanılamaz hale getirdi. Polis olay ile ilgili tahkikat başlattı.

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