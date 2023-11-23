Bayburt'ta dondurucu soğuklar, hava sıcaklığı sıfırın altına düştü

Hava sıcaklığının gece saatlerinde sıfırın altına düştüğü Bayburt'ta dondurucu soğuklar etkili oluyor.

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Bayburt’ta etkili olan kar yağışı sonrası soğuk hava etkisini sürdürüyor. Geceleri hava sıcaklığı sıfırın altında 6 dereceye düştüğü kentte, araç camları ve su birikintileri buz tutarken soğuk hava günlük hayat akışını olumsuz yönde etkiliyor.



Buzlanma ve don olayından dolayı meydana gelebilecek ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların, ilgililerin ve sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları hususunda uyarıda bulunulurken Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın paçalı bulutlu, kuzey kesimlerinin zamanla çok bulutlu, Ardahan ve çevrelerinin öğle saatlerinden sonra aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların yağmur, zamanla karla karışık yağmur şeklinde görüleceği, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyredeceği bölgede rüzgar, batı ve güneybatı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.



Gece en düşük hava sıcaklıkları ise sıfırın altında olmak üzere; Erzurum ve Ardahan’da 11, Bayburt’ta 6, Erzincan’da ise 2 derece olarak kaydedildi.

Gün içerisinde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları ise, Erzincan’da 9, Ardahan, Bayburt ve Erzurum’da 5 derece olması bekleniyor.