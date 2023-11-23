Denizli'de ağaca çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Denizli’de kullandığı motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybederek ağaca çarpan 23 yaşındaki sürücü, olay yerinde hayatını kaybetti.

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Kaza, gece saat 02.00 sıralarında Pamukkale ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi istiklal Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; motosikletiyle seyir halinde ilerleyen Rıdvan Başar (23), bir süre sonra motosiklet hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletiyle yol kenarına savurulan Başar, kanlar içerisinde kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve trafik polisleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yaptığı incelemede Başar’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Başar’ın cenazesı otopsi işlemleri için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Yol kenarına hurdaya dönen motosiklet ise çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.