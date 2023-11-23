Özgür Özel'den Devlet Bahçeli'ye sert çıkış: Nezaket sınırlarını aştı!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu işaret ederek yaptığı açıklamalara sert yanıt verdi

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu işaret ederek partiyi çift başlı yönetimle suçladığı açıklamalarına karşılık verdi.

Özel, Bahçeli'nin değerlendirmesinin nezaket sınırlarını aştığını ifade ederek, herkesin kendi partisinin iç işleyişiyle ilgilenmesi gerektiğini vurguladı.

Partisinin zaten 1.5 milyona yakın üyesi ve seçmeninin olduğunu belirten Özel, Bahçeli'nin merak ediyorsa şunu söyleyebileceğini ifade etti:

"Ekrem Bey İstanbul’a mühürlü. Ben CHP’nin başarısına mühürlüyüm. Bütün CHP’liler de ilk seçimde iktidarı değiştirmeye mühürlü. Sayın Bahçeli’nin iktidarı kaybetme ve yerine CHP iktidarının gelmesi telaşını gördüm."