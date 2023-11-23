Fatih Portakal'ın iddiası İyi Parti'yi iyice karıştıracak! O isim de istifa edecek

İYİ Parti'de yaşanan çözülme, kamuoyunun gündeminde sık sık yer alırken gazeteci Fatih Portakal'dan da çarpıcı bir iddia geldi

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Türkiye, yerel seçimlere doğru hızla ilerlerken muhalefet cephesinde hareketli günler yaşanıyor. İYİ Parti, seçimlere tek başlarına katılma kararlılığını sürdürürken, parti içinde istifalar ve ' kayıp para' iddiaları gündeme bomba gibi düştü.

Genel Başkan Meral Akşener'in hesapları yasa dışı şekilde incelettiği iddialarıyla gündeme gelen Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, savcılığa başvurarak dokunulmazlığının kaldırılmasını talep etti.

Son istifaların ardından parti içindeki bazı isimlerin 'mutsuz ve rahatsız' olduğu iddiaları iyice gündemde yer edinirken, gazeteci Fatih Portakal önemli bir iddiayı dile getirdi.

İYİ Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümit Özlale bile partisinden istifa edebilir.

Portakal'ın dikkat çeken açıklamalarından biri de İYİ Parti İzmir Milletvekili ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümit Özlale'nin parti dışında bir adım atabileceği yönünde oldu.

Portakal, "Bir kulis bilgisi paylaşayım. İYİ Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümit Özlale bile partisinden istifa edebilir. Aday olarak bir ay önce açıklamışlardı. Yazın bir kenara. Başka partiye bile geçebilir" şeklinde konuştu.

Özlale'den söz konusu iddialarla ilgili ise bir açıklama gelmedi.