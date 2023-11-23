Tunç Soyer, Özgür Özel'e meydan okudu! 'Anketlerden çekinmiyorum, bir dönem daha hakkım'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “İstanbul, Ankara ve Aydın dışındaki belediye başkanlarını ‘memnuniyet anketi’ ile örgütün görüşü ve eğilim yoklaması ile belirlenecek” demişti. Kurultay'da Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in tekrar aday gösterilmeyeceği konuşuluyordu. Soyer, Özgür Özel'e meydan okudu.

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Yapılan tüm anketlerde dibi gören İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yeni genel başkan Özgür Özel’in işaret ettiği anketler için “çekinmiyoruz dedi. Kendi yaptırdığı anketlere göre oy oranının yüzde 57 olduğunu belirten Soyer, bir dönem daha hak ettiğini savundu.

Sosyal medyada ortalık toz duman ama...

Tunç Soyer, “Sosyal medya toz duman ama ben sokakta bunu görmüyorum. Ben teveccühünü görüyorum. Benim en büyük moral kaynağım ve enerjim sokaktan geliyor. Bir dönem daha hak ettiğimi düşünüyorum” diye konuştu. Cumhuriyet’e konuşan Tunç Soyer, şunları söyledi:

Ben de anket yaptırıyorum

- Biz göreve başladığımız günden itibaren anket çalışması yaptık ve sürekli yapıyoruz. Eksikliklerimizi, halkın memnuniyetini görmek için anket yaptırdık. Anketten çekinmemiz söz konusu değil.

Temmuz anketine göre yüzde 57'yim

- 14 Temmuz 28 Temmuz aralığında bir anket yaptırdık. Elimize gelen anket sonuçlarına göre yüzde 57. Ben yüzde 58.1 ile seçilmiştim.

Anketlerden asla çekinmeyiz

- O dönem ittifak da vardı. İttifak ortada yokken isme yönelik bir oran çıkması bizi mutlu etti. Bundan sonra yeni anketler de gelecektir. Anketlerden asla çekinmeyiz. Yeter ki objektif olsun.”