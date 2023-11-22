Ahmet Nur Çebi açıkladı! "Aboubakar bana mesaj attı"

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Seçim kararı aldıktan sonra Aboubakar ve diğer oyuncular bırakmamam için mesaj attılar" dedi.

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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, seçime kısa süre kala gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Daha önce seçimde aday olmayacağını açıklayan Çebi, Beyaz TV'de kulübün son durumunu değerlendirdi.

Ahmet Nur Çebi: "Transferde hata yaptığımızı düşünmüyorum"

Ahmet Nur Çebi açıklamasında; "Transferde hata yaptığımızı düşünmüyorum. Bu çocuklar yeni bir araya geldiler. Hepsinin geçmişi belli. Takımı irdelediğimiz zaman, takımın kötü olmadığını göreceksiniz." dedi.

"Aboubakar ve diğer oyuncular bırakmamam için mesaj attılar"

Çebi sözlerinin devamında; "Seçim kararı aldıktan sonra Aboubakar ve diğer oyuncular bırakmamam için mesaj attılar. Ben onlardan razıyım. Oyuncuların hepsiyle görüşüyorum. Maç seyahatlerine katılmayı düşünmüyorum. Açıkçası kırgınlıklarım var. Ben son günüme kadar oyuncularımı tek tek otobüse bindirmeye devam edeceğim. Vazifemi yerine getiriyorum." ifadelerini kullandı.

"Gelenler birkaç ay önlerini açık bulacak"

Ahmet Nur Çebi; "Ben emeğin ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Çalışanlarımızın aileleri ekmek bekliyor. Onların helalliğini almamız gerekiyor. Bundan sonra gelecek olanlar da bunu yapacaktır. Mali anlamda çok iyi oturtulmuş bir Beşiktaş bırakacağım. Aldığımda böyle değildi. 13.5 milyon euro'yu 3 günde bularak, 6 aylık ödemeleri ödeyerek UEFA'dan temiz kağıdı aldık zamanında. Şimdi bırakacağımız yerde geriden bir borç olmadığı gibi birkaç ay önlerini açık bulacak gelen kişiler. Aboubakar sakat, raporu var. Tedavi bitene kadar oynamasının sakıncaları var. Afrika'dan bir virüsle geldi, daha sonra ısınırken sakatlandı" sözlerini sarfetti.

"Hasan Arat seçildiğim gün bana geldi"

Ahmet Nur Çebi sözlerinin devamında; "Şenol hoca kan değişikliği gerekir dedi. Ben hiçbir hocayı kendim göndermedim. Abdullah Avcı'yı mesela ben getirmedim ama 'Yapamıyorum, şartlarım kontratta yazıyor. Ben 3-4 ay maaş alırım, bir kulübe giderim. Büyük hocayım' dedi. Biz de itimat ettik. Hata ettik. Paranın olmadığı dönemde hocayla bir sıkıntı yaşadık, bitti. Artık başka bir takımın hocası. Konuşmak doğru değil. Hasan Arat seçildiğim gün bana geldi 'Fikret Orman'a hesap sormalısın' dedi. Sosyal medyada bana yapılanları ise beraber organize ettiler." dedi.