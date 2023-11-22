Türkiye, Dünya Miras Komitesi üyeliğine seçildi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin Dünya Miras Komitesi üyeliğine seçildiğini söyledi.

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, konuyla ilgili açıklamayı X sosyal medya hesabından yaptı.

"Güzel bir haberimiz var!" diyen Ersoy, Türkiye'nin Dünya Miras Komitesi üyeliğine seçildiğini belirtti.

Türkiye'nin, Fransa'nın başkenti Paris'te bugün gerçekleştirilen "24. Taraf Devletler Genel Kurulu" oturumunda yapılan oylamayla komite üyesi olduğunu belirten Ersoy, şunları kaydetti:

"Türkiye, 4 yıl sürecek üyeliği süresince Dünya Miras Sözleşmesi'nin yürütme organı olan ve yılda bir kez toplanan Dünya Miras Komitesi toplantılarında komitenin diğer üyeleri ile birlikte dünya miras listesi adaylarıyla ilgili karar alma sürecinde söz sahibi olacak. Ülkemiz 1983-1989 ve 2013-2017 yılları arasında da UNESCO Dünya Miras Komitesi'nde yer almıştı."