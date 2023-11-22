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Gazze'de cenazeler toplu mezara gömüldü

Gazze'de cenazeler toplu mezara gömüldü

Şifa Hastanesi saldırısında İsrail tarafından katledilen Gazzeli siviller, toplu mezarlara defnedildi. O anlara ilişkin görüntüler kan dondurdu.

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik katliamları devam ediyor.

Havadan, denizden ve karadan düzenlenen saldırılar 47. gününde. İnsanlık suçu işleyerek Şifa Hastanesi'ni hedef alan İsrail, bu saldırıyla da onlarca sivili katletti.

Hastaneleri Hamas savaşçılarının yer aldığı iddiası ile hedef alan İsrail, sivil kayıplar arasında İsrailli rehine olup olmadığını da kontrol ediyor.

Ölenler arasında İsrailli rehine araştırması

İsrail birlikleri, Şifa Hastanesi enkazından çıkartılan cenazeleri de kontrol edip, İsrailli rehine olmadığı konusunda emin olunca defin işlemine izin verdi.

Saldırılarda hayatını kaybedenlerin naaşları, yakınları tarafından cenaze namazı kılınıp toprağa verilmek üzere Gazze'nin Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi morgundan teslim alındı.

Toplu mezara gömüldüler

Filistinlilerin naaşları, kent mezarlığında toplu mezarda defnedildi.

O anların görüntüleri izleyenlerin kanını dondurdu.

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