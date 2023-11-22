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Gazze'de elektrikler kesildi 3 prematüre bebek daha öldü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Gazze'de elektrikler kesildi 3 prematüre bebek daha öldü

İsrail saldırıları ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde elektrik kesintisi nedeniyle 3 prematüre bebeğin daha hayatını kaybettiği bildirildi.

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Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde faaliyet gösteren Kemal Advan Hastanesinde yakıtın tükenmesine bağlı olarak elektriğin kesildiği belirtildi.

Elektirikk kesintisi sonrasında oksijen makinelerinin durduğu vurgulanan haberde, bunun sonucunda hastanede 3 prematüre bebeğin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Haberde, daha önce Şifa Hastanesindeki prematüre bebeklerinden de 4'ünün aynı sebepten öldüğü hatırlatıldı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.

İsrail ordusuna göre, 7 Ekim’den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 69, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail’e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze’deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi’nde 5 bin 840’ı çocuk ve 3 bin 920’si kadın olmak üzere 14 bin 128 kişi öldürüldü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim’den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 225 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 79 Hizbullah mensubu öldü.

İsrail ile Hamas, çatışmalara insani ara verecek uzlaşmanın 23 Kasım'da uygulamaya girmesini kabul etti. Buna göre çatışmalara 4 günlük insani ara verilecek. Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak.

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