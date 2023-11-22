TİP Genel Başkanı Erkan Baş'tan Can Atalay açıklaması!

TBMM (AA) - Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, "Can Atalay oradan çıkıp buraya gelip yemin edene kadar konuyu gündem etmeye ve Can'ı oradan çıkartıp almaya kararlıyız." dedi.

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Baş, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, adaletin kan ağladığını ifade ederek, bunu geçen hafta da söylediklerini, bugün de bir şey değişmediğini, Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmadığını savundu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un da Plan ve Bütçe Komisyonundaki konuşmasında bu konuya hiç değinmediğini öne süren Baş, "Can Atalay oradan çıkıp buraya gelip yemin edene kadar konuyu gündem etmeye ve Can'ı oradan çıkartıp almaya kararlıyız." diye konuştu.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetinin hükümlüsü Ogün Samast'ın, serbest bırakılmasını da eleştiren Baş, şunları kaydetti:

"Bu cinayeti işlemiş tetikçi şu anda salıverilmiş, ortalıkta geziyor ama bu memlekette fikrini söyleyen, yazan, çizen, düşünen, konuşan, halkın söyleyemediklerini görev bilip yüksek sesle söyleyen yüzlerce siyasetçi cezaevinde tutuluyor. Bunu vicdanına anlatabilen tek bir kişi var mı?"