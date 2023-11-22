KKTC Cumhurbaşkanı, Şeyh Edebali Türbesi'nde dua etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Şeyh Edebali Türbesi'nde dua ederek yerleşke hakkında bilgi aldı.

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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ziyaretler için geldiği Bilecik'te ilk olarak Osmanlı Devletinin kurucusu Osman Gazi'nin kayınpederi, devletin manevi kurucusu Şeyh Edebali'nin türbesini ziyaret etti. Burada dua okuyan Tatar'a sonrasında yerleşke hakkında tarihi bilgi verildi.

Ardından Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi'ni de gezen KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 36 Osmanlı padişahı hakkında Bilecik Belediyesi görevlisinden bilgi aldı.

Tatar'a ziyaretlerinde Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Milletvekili Halil Eldemir, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir eşlik etti.