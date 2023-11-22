BIST 8.002
DOLAR 28,83
EURO 31,38
ALTIN 1.852,32
HABER /  GÜNCEL

KKTC Cumhurbaşkanı, Şeyh Edebali Türbesi'nde dua etti

KKTC Cumhurbaşkanı, Şeyh Edebali Türbesi'nde dua etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Şeyh Edebali Türbesi'nde dua ederek yerleşke hakkında bilgi aldı.

Abone ol

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ziyaretler için geldiği Bilecik'te ilk olarak Osmanlı Devletinin kurucusu Osman Gazi'nin kayınpederi, devletin manevi kurucusu Şeyh Edebali'nin türbesini ziyaret etti. Burada dua okuyan Tatar'a sonrasında yerleşke hakkında tarihi bilgi verildi.

Ardından Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi'ni de gezen KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 36 Osmanlı padişahı hakkında Bilecik Belediyesi görevlisinden bilgi aldı.

Tatar'a ziyaretlerinde Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Milletvekili Halil Eldemir, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir eşlik etti.

ÖNCEKİ HABERLER
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! Karadeniz Ereğli ilçesi "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! Karadeniz Ereğli ilçesi "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildi
Çin Merkez Bankası piyasaya sıcak para aktardı!
Çin Merkez Bankası piyasaya sıcak para aktardı!
Bilinçsiz antibiyotik kullanımı tedavi süreçlerini olumsuz etkiliyor
Bilinçsiz antibiyotik kullanımı tedavi süreçlerini olumsuz etkiliyor
Kastamonu Belediyesi maaş ödemelerini TROY kartla yapacak!
Kastamonu Belediyesi maaş ödemelerini TROY kartla yapacak!
İsrail eski Adalet Bakanı Şaked, 'Gazze için çözüm budur' dedi ağzındaki baklayı çıkardı
İsrail eski Adalet Bakanı Şaked, 'Gazze için çözüm budur' dedi ağzındaki baklayı çıkardı
Pakistan ve İran'dan dönen Afganların sayısı 500 bine yaklaştı!
Pakistan ve İran'dan dönen Afganların sayısı 500 bine yaklaştı!
ABD'de, İsrail'in Gazze'ye saldırılarından sonra İslam'ı tanımak için Kur'an okuyanlar arttı
ABD'de, İsrail'in Gazze'ye saldırılarından sonra İslam'ı tanımak için Kur'an okuyanlar arttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 Liderler Zirvesi'nde Gazze mesajları
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 Liderler Zirvesi'nde Gazze mesajları
İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran açıkladı! Maaşlara yapılacak zam enflasyonu nasıl etkiler?
İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran açıkladı! Maaşlara yapılacak zam enflasyonu nasıl etkiler?
Ankara'da uyuşturucu operasyonu yapıldı, 7 kişi gözaltına alındı
Ankara'da uyuşturucu operasyonu yapıldı, 7 kişi gözaltına alındı
Bu görüntü vicdanları yaralamıştı... O öğretmenle ilgili karar verildi!
Bu görüntü vicdanları yaralamıştı... O öğretmenle ilgili karar verildi!
Eşini ve üvey kızını öldürdükten sonra damadını aradı: ''Onları öldürdüm''
Eşini ve üvey kızını öldürdükten sonra damadını aradı: ''Onları öldürdüm''