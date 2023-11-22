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Ankara'da uyuşturucu operasyonu yapıldı, 7 kişi gözaltına alındı

Ankara'da uyuşturucu operasyonu yapıldı, 7 kişi gözaltına alındı

Ankara'da jandarma ekiplerince 1-21 Kasım tarihleri arasında düzenlenen narkotik operasyonlarında 7 kişi gözaltına alındı.

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Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Altındağ, Sincan ve Yenimahalle ilçelerinde gerçekleştirilen devriye faaliyetleri ve Çubuk ilçesinde icra edilen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şahısların üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda 170 gram bonzai, 36 gram esrar, 107 adet reçetesiz satışı yasak olan uyuşturucu hap, 1 adet 9 mm çapında 2015 yılından itibaren çalıntı olarak aranan ruhsatsız tabanca, 1 adet 7.65 mm çapında ruhsatsız tabanca, 43 adet 9 mm çapında mermi, 55 adet av tüfeği fişeği ve 3 adet tabancalara ait şarjör ele geçirildi.

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