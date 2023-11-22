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Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama!

Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama!

Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır'ın sol diz arka bölgesindeki kas içinde darbeye bağlı kanama tespit edildiği bildirildi.

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Bordo-mavili kulübün Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, yaptığı yazılı açıklamada, A Milli Futbol Takımı'nın Galler ile oynadığı maç sırasında sakatlanarak oyundan çıkan kaptan Uğurcan Çakır'ın durumunun, milli takım sağlık ekibiyle anında iletişime geçilerek takip edildiğini belirterek, "Oyuncumuzun bugün sponsorumuz Acıbadem Maslak Hastanesi'nde yapılan muayene ve MR görüntülenmesi sonucunda sol diz arka bölgesindeki kas içinde darbeye bağlı kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanılmıştır." ifadelerini kullandı.

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