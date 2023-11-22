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İBB'den İstanbul'da suya yüzde 15 oranında zam

İBB'den İstanbul'da suya yüzde 15 oranında zam

İstanbul'da suya yüzde 15 oranında zam yapıldı. Yeni tarife bugünden itibaren devreye girecek.

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İstanbul'da suya yüzde 15 zam yapıldı. Zamlı tarife bugünden itibaren geçerli olacak.

Yüzde 15 zam sonrası fiyatlar;

-Konutta 15 metreküpe kadar 20 lira 63 kuruştan 23 lira 72 kuruşa,

-30 metreküpe kadar 29 lira 69 kuruş olan mevcut fiyat 34 lira 14 kuruşa,

-31 ve üzeri metreküpe kadar kullanımın 40 lira 43 kuruştan 46 lira 49 kuruşa,

-İş yerlerinde 1. kademe olan 40 metreküpe kadar kullanım 54 liradan, 62 lira 14 kuruşa,

-2. kademe olan 41 metreküp üstü ise 62 lira 50 kuruştan, 71 lira 87 kuruşa yükseldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), dün İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Kurulunda, suya yüzde 48 zam yapılması teklifinde bulunmuştu.

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