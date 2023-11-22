Alparslan Bayraktar, Irak Petrol Bakanı Abdulgani ile görüştü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak’ta Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Eş Başkanı ve Irak Petrol Bakanı Hayyan Abdulgani ile görüştü.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, resmi temaslarda bulunmak İrak’ta görüşmelerine devam ediyor. Son olarak Bakan Bayraktar, Irak Petrol Bakanı Abdulgani ile görüştü.

Bakan Bayraktar, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, “Irak-Türkiye 19. Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı’na katılmak üzere Bağdat’tayız. İlk olarak KEK Eş Başkanı ve Irak Petrol Bakanı Hayyan Abdulgani ile bir araya geldik. KEK gündeminde ele alınacak enerji, ticaret, müteahhitlik, gümrük, ulaştırma gibi birçok alandaki iş birliği konularını değerlendirdik” dedi.