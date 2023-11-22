BIST 8.010
DOLAR 28,83
EURO 31,42
ALTIN 1.852,95
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İBB Meclisinde 8 ilçenin daha 2024 yılı bütçesine onay

İBB Meclisinde 8 ilçenin daha 2024 yılı bütçesine onay

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, 8 ilçenin 2024 yılı mali bütçesini onayladı.

Abone ol

İBB Meclisi, kasım ayı üçüncü birleşimi, Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul'un başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Toplantıda Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy ve Kağıthane belediyelerinin bütçeleri görüşülerek karara bağlandı.

Yapılan oylamalarda 8 ilçe belediyesinin 2024 yılı mali bütçeleri oy birliğiyle kabul edilerek Meclis'ten geçti.

Bütçeleri bugün onaylanan 8 ilçe arasından Esenyurt Belediyesi 8 milyar 387 milyon 500 bin lirayla en yüksek bütçeli ilçe belediyesi oldu.

Esenyurt Belediyesini, 5 milyar 554 milyon lirayla Kadıköy Belediyesi, 4 milyar 780 milyon lirayla Eyüpsultan Belediyesi, 4 milyar 700 milyon lirayla Esenler Belediyesi, 3 milyar 800 milyon lirayla Gaziosmanpaşa Belediyesi, 3 milyar 210 milyon lirayla Fatih Belediyesi, 2 milyar 933 milyon 748 bin lirayla Kağıthane Belediyesi ve 1 milyar 885 milyon lirayla Güngören Belediyesi takip etti.

ÖNCEKİ HABERLER
TİP Genel Başkanı Erkan Baş'tan Can Atalay açıklaması!
TİP Genel Başkanı Erkan Baş'tan Can Atalay açıklaması!
İBB'den İstanbul'da suya yüzde 15 oranında zam
İBB'den İstanbul'da suya yüzde 15 oranında zam
Cumhurbaşkanı Yardımcısı açıkladı! Enflasyon ne zaman tek haneye inecek?
Cumhurbaşkanı Yardımcısı açıkladı! Enflasyon ne zaman tek haneye inecek?
Köpek saldırısında yaralanan çocuk 4 ameliyat geçirdi!
Köpek saldırısında yaralanan çocuk 4 ameliyat geçirdi!
KKTC Cumhurbaşkanı, Şeyh Edebali Türbesi'nde dua etti
KKTC Cumhurbaşkanı, Şeyh Edebali Türbesi'nde dua etti
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! Karadeniz Ereğli ilçesi "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! Karadeniz Ereğli ilçesi "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildi
Çin Merkez Bankası piyasaya sıcak para aktardı!
Çin Merkez Bankası piyasaya sıcak para aktardı!
Bilinçsiz antibiyotik kullanımı tedavi süreçlerini olumsuz etkiliyor
Bilinçsiz antibiyotik kullanımı tedavi süreçlerini olumsuz etkiliyor
Kastamonu Belediyesi maaş ödemelerini TROY kartla yapacak!
Kastamonu Belediyesi maaş ödemelerini TROY kartla yapacak!
İsrail eski Adalet Bakanı Şaked, 'Gazze için çözüm budur' dedi ağzındaki baklayı çıkardı
İsrail eski Adalet Bakanı Şaked, 'Gazze için çözüm budur' dedi ağzındaki baklayı çıkardı
Pakistan ve İran'dan dönen Afganların sayısı 500 bine yaklaştı!
Pakistan ve İran'dan dönen Afganların sayısı 500 bine yaklaştı!
ABD'de, İsrail'in Gazze'ye saldırılarından sonra İslam'ı tanımak için Kur'an okuyanlar arttı
ABD'de, İsrail'in Gazze'ye saldırılarından sonra İslam'ı tanımak için Kur'an okuyanlar arttı