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Üst aramasında metamfetamin çıktı, tutuklandı

Üst aramasında metamfetamin çıktı, tutuklandı

Bolu'da üzerinden 152,78 gram metamfetamin ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

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Edinilen bilgiye göre, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve aracılığının engellenmesine yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar çerçevesinde şüpheli hareketler sergilediği tespit edilen S.A.(35) ekipler tarafından durduruldu. Şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan aramalarda 152,72 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan S.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. S.A, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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