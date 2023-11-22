Orban, Ukrayna'nın AB üyeliğini engellemekle tehdit etti

Orban, Avrupa Konseyi Başkanı Michel'e Ukrayna konusunda uyarı niteliğinde mektup yazdı. Macaristan lideri, "Genişleme sürecinin geleceği konusunda uzlaşacak konumda değiliz" dedi.

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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna'nın Avrupa Birliği (AB) üyesi olmasına karşı çıkıyor.

Avrupa Komisyonu, Moldova'nın yanı sıra Ukrayna ile bloğa katılım sürecinin başlatılmasını önerdi.

Daha önce "Ukrayna şu anda Avrupa Birliği'nden bir ışık yılı uzakta." diyen Orban, bu tavrını sürdürüyor.

Ukrayna'nın AB üyeliğine karşı

Başbakan Orban, Ukrayna'nın AB üyeliğine adaylığını engellemekle tehdit etti.

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel'e mektup yazan Orban, Avrupa Komisyonu tarafından 8 Kasım'da önerilen resmi adaylığın AB liderleri tarafından onaylanmaması gerektiğini savundu.

"Uzlaşacak konumda değiliz"

Orban, mektubunda şu ifadeleri kullandı:

Avrupa Konseyi, Ukrayna'ya yönelik gelecek stratejimiz konusunda fikir birliğine varılmadıkça genişleme sürecinin geleceği konusunda uzlaşacak konumda değil.

'Samimi ve açık tartışma' çağrısı

AB ülkelerinin liderleri, 14 ve 15 Aralık tarihlerinde bir araya gelecek. Toplantıda, Kiev yönetimi ile müzakerelere başlanması yönünde karar alınması bekleniyor.

Orban ise Konsey liderlerinin, AB'nin Ukrayna'daki stratejik hedeflerinin uygulanabilirliği konusunda "samimi ve açık bir tartışma" yapması gerektiğini söylerken, "Bu hedeflerin gerçekçi olarak ulaşılabilir olduğunu düşünüyor muyuz?" diye sordu.

AB Konseyi Michel: Ukrayna en yüksek önceliğimiz

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Ukrayna'da AB taraftarlarının Rusya yanlısı hükümete karşı başlattığı gösterilerin 10'uncu yıl dönümünde Ukrayna'nın başkenti Kiev'den "Ukrayna'yı desteklemenin AB'nin en yüksek önceliği" mesajı verdi.

Michel, Rusya yanlısı yönetime karşı Batı yanlılarının yönetimi değiştirmesiyle sonuçlanan "meydan olayları"nın 10'uncu yıl dönümünde AB'nin desteğini vurgulamak için Kiev'e ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyaret kapsamında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ve Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu ile bir araya gelen Michel, "Ukrayna'yı desteklemek AB'nin en yüksek önceliği ve öyle olmaya devam edecek." dedi.

"Reformları hızlı şekilde hayata geçiriyorlar"

Michel, Ukrayna'nın, AB üyeliği için gerekli reformları hızlı şekilde hayata geçirdiğini belirtti.

Michel, Moldova'yı da AB yolunda destekleyeceklerini ifade ederek, Birliğin genişlemesi neticesinde hem daha büyük hem daha güçlü hale geleceğini vurguladı.