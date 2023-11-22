BIST 7.987
DOLAR 28,84
EURO 31,37
ALTIN 1.845,42
HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İBB adayı sorusuna yanıt!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İBB adayı sorusuna yanıt!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024'te yapılacak yerel seçimlerde AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir Belediye Başkanı adayına ilişkin sorulara yanıt verdi. Erdoğan, "Vakti saati gelince duyarsınız" dedi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024'te yapılacak yerel seçimlerde AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir'de kimlerin belediye başkanlığına aday gösterileceğine ilişkin gazetecilerinden gelen soruyu yanıtladı.

'En uygun olan adayı göreceksiniz'

Erdoğan, bir muhabir tarafından kendisine yöneltilen "İstanbul, Ankara, İzmir gibi illerin adaylarını yakında duyar mıyız?" sorusunu, "Arkadaşlar vakti saati gelince duyarsınız. En uygun olan adayı göreceksiniz" diyerek cevapladı.

ÖNCEKİ HABERLER
Gazze'de cenazeler toplu mezara gömüldü
Gazze'de cenazeler toplu mezara gömüldü
Hakan Fidan'dan Gazze diplomasisi! Londra'ya gitti
Hakan Fidan'dan Gazze diplomasisi! Londra'ya gitti
Trabzonspor Başkanı Doğan: O hakemin hakemliği bitti
Trabzonspor Başkanı Doğan: O hakemin hakemliği bitti
Orban, Ukrayna'nın AB üyeliğini engellemekle tehdit etti
Orban, Ukrayna'nın AB üyeliğini engellemekle tehdit etti
Tatar: İHA'lar ve SİHA’lar Akdeniz'in tümünü denetleyebiliyor
Tatar: İHA'lar ve SİHA’lar Akdeniz'in tümünü denetleyebiliyor
ABD, Irak'ta İran destekli gruplara saldırdı: 8 ölü
ABD, Irak'ta İran destekli gruplara saldırdı: 8 ölü
İSKİ'nin 2024 yılı bütçesi onaylandı!
İSKİ'nin 2024 yılı bütçesi onaylandı!
Brent petrol yüzde 4'ten fazla geriledi!
Brent petrol yüzde 4'ten fazla geriledi!
Uşak'ta balkondan düşen kadın öldü!
Uşak'ta balkondan düşen kadın öldü!
Adıyaman’da şiddetli rüzgar konteynerleri uçurdu
Adıyaman’da şiddetli rüzgar konteynerleri uçurdu
Balıkesir'de ava giden genç adam ölü bulundu! Ölüm nedeni...
Balıkesir'de ava giden genç adam ölü bulundu! Ölüm nedeni...
Gazze'de elektrikler kesildi 3 prematüre bebek daha öldü
Gazze'de elektrikler kesildi 3 prematüre bebek daha öldü