Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İBB adayı sorusuna yanıt!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024'te yapılacak yerel seçimlerde AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir Belediye Başkanı adayına ilişkin sorulara yanıt verdi. Erdoğan, "Vakti saati gelince duyarsınız" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024'te yapılacak yerel seçimlerde AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir'de kimlerin belediye başkanlığına aday gösterileceğine ilişkin gazetecilerinden gelen soruyu yanıtladı.

'En uygun olan adayı göreceksiniz'

Erdoğan, bir muhabir tarafından kendisine yöneltilen "İstanbul, Ankara, İzmir gibi illerin adaylarını yakında duyar mıyız?" sorusunu, "Arkadaşlar vakti saati gelince duyarsınız. En uygun olan adayı göreceksiniz" diyerek cevapladı.