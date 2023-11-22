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Sosyal medya fenomeni Banu Parlak gözaltına alındı

Sosyal medya fenomeni Banu Parlak gözaltına alındı

Sosyal medya hesabından silah paylaşımları yapan sosyal medya fenomeni Banu Parlak, polis tarafından gözaltına alındı. Polislerin Parlak'ın evinde yaptığı aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

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Şarkıcı ve fenomen Banu Parlak'ın sosyal medya hesaplarından silah paylaşımı yapması üzerine İstanbul'da Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Gözaltına alındı

Soruşturma çerçevesinde Parlak, yaptığı paylaşımlar sebebiyle gözaltına alındı.

Evinden ruhsatsız tabanca çıktı

Parlak’ın Beylikdüzü Marmara Mahallesi'ndeki evinde yapılan aramalarda, 1 adet Glock Gen 5 marka ruhsatsız tabanca, silaha ait 9 adet 9x19mm mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan Banu Parlak Beylikdüzü Asayiş Büro Amirliği’ne götürüldü.

Parlak'ın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

"Kimseyi silaha özendirmiyorum"

Parlak, çektiği videoda silahın ruhsatlı olduğunu belirtmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"Benimde; araba, ev gibi değilde böyle meraklarım var. Ne yapalım yani. Çok bekledim bu günü. Ruhsatlı bu arada kimse bilmesin, kimseyi de silaha özendirmiyorum. Herkesin bir hobisi var arkadaş, her gün deli gibi film izliyorlar değil mi? Mafya babaları havada uçuşuyor. Bizim öyle bir şeyimiz yok yani. Şu an içi bile boş. Seviyoruz."

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