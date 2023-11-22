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Muğla'da servis minibüsü devrildi, 9 öğrenci yaralandı

Muğla'da servis minibüsü devrildi, 9 öğrenci yaralandı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde servis minibüsünün devrilmesi sonucu 9 rehabilitasyon öğrencisi yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, rehabilitasyon öğrencilerini taşıyan Talha B. yönetimindeki 48 S 3037 plakalı servis minibüsü, Fethiye-Antalya kara yolu Karabel mevkisinde devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, servis minibüsündeki 9 rehabilitasyon öğrencisi yaralandı.

Çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince Seydikemer Devlet Hastanesi ile Fethiye ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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