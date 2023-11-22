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Erling Haaland, eski kulübü Bryne FK'yı unutmadı

Erling Haaland, eski kulübü Bryne FK'yı unutmadı

Manchester City'nin yıldız golcüsü Erling Haaland, eski kulübü Bryne FK'yı unutmadı. Norveçli golcü, futbola başladığı takım olan Bryne Fk için taraftarların deplasman maçı ulaşım giderlerini karşılayacak.

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Manchester City forması giyen Erling Haaland eski kulübünü unutmadı.

Norveç basınında TV 2 Sport'un haberine göre, 23 yaşındaki yıldız, futbola başladığı kulüp olan Bryne FK'nın taraftarlarının, deplasman maçı için tren biletlerini cebinden ödeyecek.

Haberde Bryne FK'nın 2006'dan beri ilk defa Norveç'in en üst liginde play-off'larda yer aldığının altı çizildi. Ayrıca Haaland'ın eski takım taraftarlarının ulaşım giderlerini karşılamak için yaklaşık 13.000 Sterlin'lik bir ücret ödeyeceği kaydedildi.

Norveçli  golcü, aynı zamanda trene ulaşımı olmayan taraftarların da otobüs ücretlerini karşılayacak.

Milli takım ile çıktığı son maçta sakatlık yaşayan Haaland, bu sezon çıktığı 18 resmi maçta 17 gol atma başarısı göstermişti.

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