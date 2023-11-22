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HABER /  POLİTİKA

AK Parti'de aday adaylığı başvuruları sona erdi

AK Parti'de aday adaylığı başvuruları sona erdi

AK Parti'de belediye başkanlığı için yapılan başvuruların tamamlanmasının ardından 26 Kasım'da temayül yoklaması yapılacak. Teşkilatlar illerde en doğru adayı belirlemek için çalışacak.

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Türkiye'de gözler, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından yerel seçimlere çevrildi. 31 Mart 2024'te yapılacak olan yerel seçimler hazırlıkları için kolları sıvandı.

AK Parti'nin, 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri için çalışmaları fiilen başladı.

Netleşen seçim takvimine göre, 9 Kasım Perşembe günü başlayan aday başvuruları, bugün sona erdi.

Partide, aday adaylığı başvurularının sona ermesiyle gözler temayül yoklamasına çevrildi.

26 Kasım'da temayül yoklaması yapılacak

26 Kasım'da çevrimiçi yapılacak temayül yoklamasında 150 bin teşkilat mensubunun görüşleri dikkate alınacak. Partililere, "Mevcut başkan devam etsin mi? Kimi aday olarak görmek istersiniz?" diye sorulacak.

Yerel yönetimler başkanlığı illerde teşkilatların hazırladığı gözlem raporlarını da değerlendirmeye alacak. Geçmiş seçimlerde alınan oy oranları da mercek altında.

Oyların dağılımına göre bölgelerde farklı kampanyalar yürütülecek.

İl başkanları, il yönetim kurulları ve milletvekillerinin de doğru aday için fikri alınacak.

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