Ankara'da sürpriz görüşme! Mansur Yavaş, Meral Akşener'i ziyaret edecek

31 Mart 2024 günü yapılacak olan yerel seçimlere tek başına girmekte ısrar eden İYİ Parti lideri Meral Akşener, bugün CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş'la görüşecek.

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Yerel seçimler için geri sayım sürüyor. İYİ Parti, Genel İdare Kurulu'nda alınan kararla yerel seçimlere 81 ilde kendi adaylarıyla gireceğini açıklamıştı. CHP'de ise Genel Başkan değişiminden sonra Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'e partiler arası iş birliği olabileceği yönünde çağrıda bulunmuştu.

İlk temas 23 Kasım'da kurulacak

Sözcü'den Serap Belovacıklı'nın haberine göre de CHP ve İYİ Parti arasında ilk temas 23 Kasım'da kurulacak. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Merkezi’nde saat 16.00'da Akşener'i ziyaret edecek. Görüşmenin gündemi yerel seçimlerde işbirliği olacak.

Ankara ve İstanbl için ittifak umudu

Akşener açıklamalarında “Hür ve müstakil olarak seçime gireceğiz” vurgusunu sık sık yapsa da Büyükşehirlerde bulunan ilçelerde işbirliği olabileceği konuşuluyor. CHP'li kurmaylar İYİ Parti'nin henüz İstanbul ve Ankara'da aday çıkarmamış olmasını da ‘işbirliği kapıları henüz kapanmadı' olarak yorumluyor.