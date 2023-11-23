Siirt'te maden ocağında göçük! 3 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi yaralandı

SİİRT'in Şirvan ilçesinde Eti Maden sahasındaki bakır madeninde maden ocağında meydana gelen göçükte, 3 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi yaralandı. Göçük olayıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

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Siirt'in Şirvan ilçesinin Maden köyünde özel bir bakır madeninde henüz belirlenemeyen nedenle göçük oldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, 112 Acil Sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Göçük altında kalan işçilerin kurtarılması için çalışma başlatıldı. Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, maden ocağında yürütülen kurtarma çalışmalarını yerinde takip etti.

Vali Kızılkaya, maden ocağında 01.25 sıralarında göçük meydana geldiğini söyledi. Kızılkaya, "Eti Bakır maden sahasındaki ocakta yaşanan göçüğe 5 işçi arkadaşımız maruz kalmıştır. 5 işçi kardeşimizden 2'si hafif yaralı olarak kurtulmuş ancak diğer 3 kardeşimiz maalesef vefat etmişlerdir." dedi.

Enkaz altında kalan maden işçilerinden Zekai Can Calık...

Konuyu takip ettiklerini belirten Kızılkaya, "Şu anda arkadaşlarımızın bize vermiş olduğu bilgiye göre maden sahasında gerekli diğer tedbirler alınmış, herhangi bir tehlike arz eden durum söz konusu değildir. Tekrar geçmiş olsun diyorum." ifadesini kullandı.

Ölen madencilerin isimleri belli oldu

Enkaz altında kalan maden işçilerinden Zekai Can Calık, Emre Gökduman ve Orhan Gültekin hayatını kaybetti. Yaralılar, ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

3 kişi gözaltına alındı

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca maden ocağında meydana gelen göçüğe ilişkin soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Y.K, A.T. ve D.A. gözaltına alındı.