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Toyota 580 bini aşkın aracını geri çağırdı!

Toyota 580 bini aşkın aracını geri çağırdı!

Toyota Motor, park frenindeki montaj hatası ve ön camda su sızdırma nedeniyle 580 binden fazla aracını geri çağırdı.

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Japonya devlet televizyonu NHK'ye göre Toyota, Japonya Arazi, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanlığına (MLIT) geri çağırma bildiriminde bulundu.

Bildirim, Mayıs 2015-Mart 2023 döneminde imal edilen "Sienta" ve "Japan Taxi" model 580 binden fazla aracı kapsıyor.

Söz konusu modellerde park freni pedalına cıvataların sıkı şekilde sabitlenmediği ve bu durumun cıvataların gevşeyip düşmesine yol açabileceği ifade edildi.

Arızanın, hem park freninin doğru şekilde devreye girmesini engelleme hem de frenin sürekli etkin kalması dahil riskler taşıdığı belirtildi.

Bir diğer arızanın ön cam çıtalarının yağmur suyu sızdırabileceği olduğu, ıslanacak kabloların elektrikli sürgülü kapıların açılmasına neden olabileceği bildirildi.

Toyota, çağırılan araçlara ülke genelindeki bayilerde ücretsiz muayene uygulanacağını, ihtiyaç halinde parça değişimi yapılacağını ifade etti.

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