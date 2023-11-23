BIST 8.015
DOLAR 28,86
EURO 31,58
ALTIN 1.851,82
HABER /  ÇALIŞMA HAYATI

Asgari ücrette pazarlık 15.700 TL’den başlayacak! Seçim sürprizi gelir mi?

Asgari ücrette pazarlık 15.700 TL’den başlayacak! Seçim sürprizi gelir mi?

Asgari ücret hiç pazarlık yapılmadan belirlense dahi enflasyon hesabıyla en az 15 bin 700 lira olması gerekiyor. Seçim kozu ve pazarlıkla birlikte 17 bin liraya çıkabileceği belirtiliyor.

Abone ol

Önümüzdeki yılbaşından itibaren uygulanacak yeni asgari ücretin pazarlık görüşmeleri öncesinde ince hesaplar yapılmaya başladı. Aralık ayında başlayacak pazarlık görüşmelerinde kasım enflasyonu belirleyici olacak.

4 aylık enflasyon yüzde 29.4

Sözcü'de yer alan habere göre Temmuzdan bu yana geçen 4 aylık dönemde enflasyon yüzde 29.4 gerçekleşti. Kasım ayı enflasyonu yüzde 3 civarında açıklanırsa aralık ayı için de benzer bir rakam tahmini yapılarak 6 aylık enflasyon için en az yüzde 37.3 rakamı gündeme gelecek.

Bu da sadece enflasyon hesabıyla bile yeni yılda asgari ücretin en az 15 bin 700 liraya çıkarılması gerektiği anlamına geliyor. Dolayısıyla masada enflasyon hesabı dikkate alınacağı için asgari ücret pazarlığının en az 15 bin 700 liradan başlaması bekleniyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, maaş zamları belirlenirken gerçekleşen enflasyonun değil gelecek enflasyon tahminlerinin dikkate alınması gerektiğini ifade etmişti. Tahminler hiçbir zaman tutmadığı için zam pazarlıkları genelde geçmiş 6 aylık ya da yıllık enflasyon verileri üzerinden yapılıyor. Merkez Bankası gelecek yılın sonunda enflasyonun yüzde 36'ya ineceği tahmininde bulundu. Ancak Merkez Bankası öngörülerinde dahi enflasyonun mayıs sonunda yüzde 75'lere kadar çıkacak olması yıllık ortalama enflasyonun yüzde 36'dan çok daha yukarılarda gerçekleşeceğini işaret ediyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise Şimşek'in aksine çalışanları enflasyona ezdirmeyecekleri sözünü vermişti. Erdoğan'ın sözünü yerine getirmesi halinde ise minimum zammın yüzde 40'lar civarında gerçekleşmesi bekleniyor.

Seçim sürprizi gelebilir

Asgari ücret her ne kadar pazarlık masasında görüşülse de son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan veriyor. Erdoğan, en son genel seçimlerin hemen öncesinde yapılan kamu işçilerinin toplu sözleşme zammını seçim nedeniyle yükseltmiş, ardından da memurlara aynı sözü vermişti. Şimdi de asgari ücret görüşmeleri yerel seçimlerin hemen öncesinde yapılacağı için masada işçi tarafının büyük avantaj yakaladığı, zam oranının yüzde 50 civarında belirlenmesinin sürpriz olmayacağı ifade ediliyor. Bu zammın verilmesi halinde ise yeni asgari ücret 17 bin 103 TL olacak.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Özlem Öz ve Tayyar Öz'ü soruşturma korkusu sardı! Son paylaşımı olay oldu: Tamam, en fakir sizsiniz
Foto Galeri Özlem Öz ve Tayyar Öz'ü soruşturma korkusu sardı! Son paylaşımı olay oldu: Tamam, en fakir sizsiniz Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Hatay’da mutfak tüpü patladı, yangın çıktı
Hatay’da mutfak tüpü patladı, yangın çıktı
Toyota 580 bini aşkın aracını geri çağırdı!
Toyota 580 bini aşkın aracını geri çağırdı!
İsrail saldırısında iki Türk öldürüldü! İsrail sözünden döndü! Rehine takası ertelendi
İsrail saldırısında iki Türk öldürüldü! İsrail sözünden döndü! Rehine takası ertelendi
Tunç Soyer, Özgür Özel'e meydan okudu! 'Anketlerden çekinmiyorum, bir dönem daha hakkım'
Tunç Soyer, Özgür Özel'e meydan okudu! 'Anketlerden çekinmiyorum, bir dönem daha hakkım'
Ankara'da sürpriz görüşme! Mansur Yavaş, Meral Akşener'i ziyaret edecek
Ankara'da sürpriz görüşme! Mansur Yavaş, Meral Akşener'i ziyaret edecek
Siirt'te maden ocağında göçük! 3 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi yaralandı
Siirt'te maden ocağında göçük! 3 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi yaralandı
İran'dan İsrail'e tehdit: "Burası bizim bölgemiz"
İran'dan İsrail'e tehdit: "Burası bizim bölgemiz"
Eski Bakırköy Belediye Başkanı Erzen hayatını kaybetti
Eski Bakırköy Belediye Başkanı Erzen hayatını kaybetti
Atatürk'ün fotoğrafının yakılmasıyla ilgili 4 sanığın yargılanmasına başlandı
Atatürk'ün fotoğrafının yakılmasıyla ilgili 4 sanığın yargılanmasına başlandı
Ahmet Nur Çebi açıkladı! "Aboubakar bana mesaj attı"
Ahmet Nur Çebi açıkladı! "Aboubakar bana mesaj attı"
ABD-Kanada sınırında araçta patlama
ABD-Kanada sınırında araçta patlama
NATO'dan Kuzey Kore açıklaması: Uluslararası ciddi bir risk!
NATO'dan Kuzey Kore açıklaması: Uluslararası ciddi bir risk!