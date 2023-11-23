BIST 8.020
DOLAR 28,86
EURO 31,58
ALTIN 1.851,88
HABER /  GÜNCEL

Zonguldak’da uyuşturucu operasyonu, 1 kişi gözaltına alındı

Zonguldak’da uyuşturucu operasyonu, 1 kişi gözaltına alındı

Zonguldak'ın Alaplı İlçe Jandarma ekipleri bölgede huzur ve güvenin sağlanması maksadıyla yaptığı devriyede, uyuşturucu hap, kubar, esrar uyuşturucu aparatı buldu. Bir kişi gözaltına alındı.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak'ın Alaplı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede huzur ve güvenin sağlanması maksadıyla yaptığı devriyesi esnasında bir şüpheliyi durdurarak arama yaptı. Yapılan kimlik sorgusunda hakkında "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Bulundurma ve Kullanma Suçu"ndan alınan arama kararına istinaden şahsın üzerinde ve eşyasında yapılan aramada; 2,50 gr. esrar, 59 adet uyuşturucu hap ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Jandarma ekiplerince olayla ilgili gözaltına alınan şahsın Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile telefonda görüştü
Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile telefonda görüştü
Ateşkes karşıtı İsrailli bakandan "istifa" sinyali
Ateşkes karşıtı İsrailli bakandan "istifa" sinyali
İBB Başkanlığı için Metin Külünk AK Parti'den adaylığını duyurdu
İBB Başkanlığı için Metin Külünk AK Parti'den adaylığını duyurdu
İstanbul ve Bursa'da 'Narkogüç' operasyonu: 156 gözaltı
İstanbul ve Bursa'da 'Narkogüç' operasyonu: 156 gözaltı
Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 3 şirketin halka arz başvurusuna onay
Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 3 şirketin halka arz başvurusuna onay
Asgari ücrette pazarlık 15.700 TL’den başlayacak! Seçim sürprizi gelir mi?
Asgari ücrette pazarlık 15.700 TL’den başlayacak! Seçim sürprizi gelir mi?
Hatay’da mutfak tüpü patladı, yangın çıktı
Hatay’da mutfak tüpü patladı, yangın çıktı
Toyota 580 bini aşkın aracını geri çağırdı!
Toyota 580 bini aşkın aracını geri çağırdı!
İsrail saldırısında iki Türk öldürüldü! İsrail sözünden döndü! Rehine takası ertelendi
İsrail saldırısında iki Türk öldürüldü! İsrail sözünden döndü! Rehine takası ertelendi
Tunç Soyer, Özgür Özel'e meydan okudu! 'Anketlerden çekinmiyorum, bir dönem daha hakkım'
Tunç Soyer, Özgür Özel'e meydan okudu! 'Anketlerden çekinmiyorum, bir dönem daha hakkım'
Ankara'da sürpriz görüşme! Mansur Yavaş, Meral Akşener'i ziyaret edecek
Ankara'da sürpriz görüşme! Mansur Yavaş, Meral Akşener'i ziyaret edecek
Siirt'te maden ocağında göçük! 3 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi yaralandı
Siirt'te maden ocağında göçük! 3 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi yaralandı