BIST 8.015
DOLAR 28,86
EURO 31,58
ALTIN 1.851,82
HABER /  GÜNCEL

Ateşkes karşıtı İsrailli bakandan "istifa" sinyali

Ateşkes karşıtı İsrailli bakandan "istifa" sinyali

Filistinlilere karşı nefretiyle bilinen İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir, 4 günlük ateşkesin ardından Gazze Şeridi'ne yönelik savaşın devam etmemesi halinde hükümette yapacak bir işlerinin olmayacağını ifade ederek istifa edeceğinin sinyalini verdi.

Abone ol

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben Gvir, İsrail 14 televizyon kanalına konuştu. Geçici insani ateşkes sonrasında Gazze Şeridi'ne yönelik savaşın devam etmemesi halinde hükümette yapacak bir işlerinin olmayacağını belirten Ben Gvir, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun savaşın süreceğine dair açıklamasını duyduğunu ifade etti.

Bakan Ben Gvir, X platformundan daha önce yaptığı paylaşımda, İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası anlaşmasını eleştirmişti.

İsrail Başbakanı Netanyahu, düzenlediği basın toplantısında, tüm hedeflerinin Hamas'ı yok etmek ve esirleri geri almak olduğunu, savaştan sonra da terörü destekleyen hiçbir unsurun Gazze'yi yönetmeyeceği ve Gazze'nin İsrail'in geleceğinde bir tehdit oluşturmayacağını söylemişti.

Esir takası anlaşması

İsrail basını ve uluslararası basına, anlaşmanın ilk aşamasında Hamas'ın Gazze'de tutulan 50 ile 80 arasında İsrailli kadın ve çocuğu serbest bırakacağı yansımıştı. Buna karşılık İsrail'in, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere en az 150 Filistinli tutukluyu serbest bırakmasının beklendiği aktarılmıştı.

Esir takasının, Gazze'de 4 günlük insani ateşkes ilan edilerek gerçekleştirileceği ve anlaşma kapsamında günde yaklaşık 300 tırın Gazze'ye girişinin sağlanacağı belirtilmişti.

İsrail'e göre, Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir var.

İsrail hapishanelerinde 2 binden fazlası idari tutuklu olmak üzere yaklaşık 7 bin Filistinli tutuklu bulunuyor.

İsrail güçleri, 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yaklaşık 3 bin Filistinliyi gözaltına aldı.

ÖNCEKİ HABERLER
İBB Başkanlığı için Metin Külünk AK Parti'den adaylığını duyurdu
İBB Başkanlığı için Metin Külünk AK Parti'den adaylığını duyurdu
İstanbul ve Bursa'da 'Narkogüç' operasyonu: 156 gözaltı
İstanbul ve Bursa'da 'Narkogüç' operasyonu: 156 gözaltı
Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 3 şirketin halka arz başvurusuna onay
Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 3 şirketin halka arz başvurusuna onay
Asgari ücrette pazarlık 15.700 TL’den başlayacak! Seçim sürprizi gelir mi?
Asgari ücrette pazarlık 15.700 TL’den başlayacak! Seçim sürprizi gelir mi?
Hatay’da mutfak tüpü patladı, yangın çıktı
Hatay’da mutfak tüpü patladı, yangın çıktı
Toyota 580 bini aşkın aracını geri çağırdı!
Toyota 580 bini aşkın aracını geri çağırdı!
İsrail saldırısında iki Türk öldürüldü! İsrail sözünden döndü! Rehine takası ertelendi
İsrail saldırısında iki Türk öldürüldü! İsrail sözünden döndü! Rehine takası ertelendi
Tunç Soyer, Özgür Özel'e meydan okudu! 'Anketlerden çekinmiyorum, bir dönem daha hakkım'
Tunç Soyer, Özgür Özel'e meydan okudu! 'Anketlerden çekinmiyorum, bir dönem daha hakkım'
Ankara'da sürpriz görüşme! Mansur Yavaş, Meral Akşener'i ziyaret edecek
Ankara'da sürpriz görüşme! Mansur Yavaş, Meral Akşener'i ziyaret edecek
Siirt'te maden ocağında göçük! 3 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi yaralandı
Siirt'te maden ocağında göçük! 3 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi yaralandı
İran'dan İsrail'e tehdit: "Burası bizim bölgemiz"
İran'dan İsrail'e tehdit: "Burası bizim bölgemiz"
Eski Bakırköy Belediye Başkanı Erzen hayatını kaybetti
Eski Bakırköy Belediye Başkanı Erzen hayatını kaybetti