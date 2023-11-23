Kars’ta 15 şişe sahte alkol ve makaron ele geçirildi

Kars’ta 40 bin doldurulmuş makaron ve 15 şişe sahte içki ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

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Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince il merkezi ve Selim ilçesinde yapılan 2 ayrı kaçakçılık operasyonunda, 40 bin doldurulmuş makaron, 15 şişe halinde toplam 11,15 litre sahte alkollü içki ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Olayla ilgili şüpheli 2 kişi gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Gözaltına alınan 2 kişi hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.