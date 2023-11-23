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İYİ Parti'de bir istifa daha! Sosyal medya hesabından duyurdu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İYİ Parti'de bir istifa daha! Sosyal medya hesabından duyurdu

İYİ Parti Kocaeli İl Başkan Yardımcısı Güner Çiçekli, sosyal medyadan yaptığı açıklamada görevinden istifa ettiğini açıkladı.

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Körfez Belediye Başkan adaylığı için adı geçen İYİ Parti Kocaeli İl Başkan Yardımcısı Güner Çiçekli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada istifa ettiğini duyurdu.

Çiçekli, "4 yıldır hiçbir beklentimiz ve isteğimiz olmadan onur duyarak görev yaptığım İYİ Parti Kocaeli İl Başkan Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu üyeliğinden üzülerek ayrılıyorum. Görev yaptığım süre içerisinde bana, partimi temsil etme onurunu yaşatan tüm çalışma arkadaşlarıma, yönetim kurulunda birlikte çalıştığım dostlarıma, görev yaptığım süre zarfında bizden desteğini esirgemeyen iyi insanlara, sivil toplum kuruluşlarına, basında görev yapan emektar kardeşlerime, bizlere umut bağlayarak yanımızda olan tüm sevenlerimize minnettarım. Allah'a emanet olun" dedi.

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