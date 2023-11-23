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Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde yarın Partizan'ı ağırlayacak

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde yarın Partizan'ı ağırlayacak

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 10. haftasında yarın Sırbistan'ın Partizan ekibini konuk edecek.

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Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak.

Lacivert-beyazlı ekip, 4 galibiyet, 5 mağlubiyet ve averajla ligde 13. sırada bulunuyor.

Konuk ekip ise 4 galibiyet, 5 mağlubiyet ve averajla 11. sırada yer alıyor.

İki takım arasında daha önce bu kulvarda oynanan 14 müsabakada taraflar 7'şer kez galibiyet elde etti.

Avrupa kupalarında 811. randevu

Anadolu Efes, Partizan müsabakasıyla Avrupa kupalarındaki 811. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 810 karşılaşmada 459 galibiyet ve 351 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 563. maçını yapacak. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonunda 302 galibiyet elde eden lacivert-beyazlı ekip, 260 kez rakiplerine mağlup oldu.

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