BIST 8.015
DOLAR 28,86
EURO 31,58
ALTIN 1.851,82
HABER /  GÜNCEL

Kapıkule Gümrük Kapısı'nda 25 kilo 190 gram gümrüksüz altın ele geçirildi!

Kapıkule Gümrük Kapısı'nda 25 kilo 190 gram gümrüksüz altın ele geçirildi!

Kapıkule Gümrük Kapısı'nda, sırt çantasındaki 25 kilo 190 gram gümrüksüz külçe altınla yakalanan şüpheli tutuklandı.

Abone ol

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleriyle yaptıkları koordineli çalışmada, Almanya’dan gelen T.A’nın otomobilinde arama yaptı.

Aramada sırt çantasında 25 kilo 190 gram gümrük kaçağı külçe altın ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet savcılığına çıkarılan şüpheli, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Yasal olmayan yollarla yurda getirilen altınlara ise el konuldu.

ÖNCEKİ HABERLER
Kuzey Kore, Güney Kore ile imzaladığı anlaşmayı feshetti!
Kuzey Kore, Güney Kore ile imzaladığı anlaşmayı feshetti!
Vodafone Sultanlar Ligi'nde derbi heyecanı
Vodafone Sultanlar Ligi'nde derbi heyecanı
Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi ağır yaralandı
Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi ağır yaralandı
İYİ Parti'de bir istifa daha! Sosyal medya hesabından duyurdu
İYİ Parti'de bir istifa daha! Sosyal medya hesabından duyurdu
Erzurum’da dev kaya parçası balkona düştü, aile ölümden döndü
Erzurum’da dev kaya parçası balkona düştü, aile ölümden döndü
Eski doğal gaz sayaçları 2025 yılı sonuna kadar değiştirilecek
Eski doğal gaz sayaçları 2025 yılı sonuna kadar değiştirilecek
Özgür Özel'den Devlet Bahçeli'ye sert çıkış: Nezaket sınırlarını aştı!
Özgür Özel'den Devlet Bahçeli'ye sert çıkış: Nezaket sınırlarını aştı!
Samsun’da otomobilin çarptığı çocuk hastanelik oldu
Samsun’da otomobilin çarptığı çocuk hastanelik oldu
Çin'e Güney Amerikalı stratejik ortak!
Çin'e Güney Amerikalı stratejik ortak!
Fatih Portakal'ın iddiası İyi Parti'yi iyice karıştıracak! O isim de istifa edecek
Fatih Portakal'ın iddiası İyi Parti'yi iyice karıştıracak! O isim de istifa edecek
Hollanda'da erken genel seçimde ilk sıraya yerleşen ırkçı lider Wilders'tan ilk sözler
Hollanda'da erken genel seçimde ilk sıraya yerleşen ırkçı lider Wilders'tan ilk sözler
Zonguldak’da uyuşturucu operasyonu, 1 kişi gözaltına alındı
Zonguldak’da uyuşturucu operasyonu, 1 kişi gözaltına alındı