Konya'da 85 yaşındaki yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Konya'nın Kulu ilçesinde kendisinden bir süredir haber alınamayan 85 yaşındaki kadın, evinde ölü olarak bulundu.

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Edinilen bilgiye göre, Kulu ilçesi Karşıyaka Mahallesi Derya Caddesi üzerindeki apartmanda yalnız yaşayan 85 yaşındaki Selbinaz Alınç'tan haber alamayan yurt dışındaki yakınları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve ambulans sevk edildi. Polis ekipleri, kapıyı kimsenin açmaması üzerine itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, açık olan pencereden içeriye girerek kapıyı açtı.



Evde yapılan kontrolde yaşlı kadın hareketsiz bir şekilde bulundu. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde yaşlı kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet Savcısının evde yaptığı incelemelerinin ardından yaşlı kadının cenazesi ölüm nedeninin tespit edilebilmesi için otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.