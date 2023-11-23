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Tekirdağ'da sürücü hakimiyetini kaybetti, yoldan çıkan araç tarlaya uçtu

Tekirdağ'da sürücü hakimiyetini kaybetti, yoldan çıkan araç tarlaya uçtu

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yaşanan kazada sürücü yaralandı, araç ise kullanılamaz hale geldi.

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Kaza, gece saatlerinde Muratlı-Büyükkarıştıran Karayolu üzerinde beton fabrikası yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre; İbrahim Y. sevk ve idaresindeki hafif ticari araç, yağışlardan ötürü kayganlaşan zeminin de tesiriyle yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı. Yaralıya ilk müdahale olay yerinde yapılırken, yaralı daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Emniyet ekipleri yol üzerinde trafik güvenliğini sağlarken, araç ise hasar gördü. Tek taraflı yaralamalı trafik kazasına ilişkin inceleme başlatıldı.

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