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20 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı

20 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde hakkında 20 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

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İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şüphelinin Tarsus ilçesinde olduğu bilgisine ulaşan ekipler, zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 20 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlıyı gözaltına aldı.
Şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

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