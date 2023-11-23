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Ardahan'da dondurucu soğuk, Göle ilçesi eksi 18 dereceyi gördü

Ardahan'da dondurucu soğuk, Göle ilçesi eksi 18 dereceyi gördü

Ardahan’da kar yağışlarının ardından dondurucu soğuklar başladı. Bölgenin en soğuk ilçesi eksi 18,4 dereceyle Göle oldu. Bölgede her yıl olduğu gibi ağaçlar kırağı, akarsu ve dereler buz tuttu.

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Ardahan’da etkili olan kar yağışı sonrası dondurucu soğuklar başladı. Kentin birçok ilçesinde soğuk hava, hayatı olumsuz etkiledi. Termometrelerin eksi 6 dereceyi gösterdiği kent merkezinde; otomobil camları buz tuttu, ağaçlarda kırağı oluştu, nehirlerin de bazı bölümleri dondu.

Erkan Ekmekçi, kar yağışının ardından soğukların başladığını söyleyerek, "Bugün itibari ile kar esareti başladı. Soğuk ile mücadele yaklaşık altı ay boyunca devam edecek" dedi.

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