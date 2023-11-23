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Cengiz Holding'e ait maden ocağındaki göçükte 3 kişi öldü

Cengiz Holding'e ait maden ocağındaki göçükte 3 kişi öldü

Siirt'in Şirvan ilçesi Maden köyünde Cengiz Holding'e bağlı Etibakır arama şirketinde ait bakır madeni ocağında meydana gelen göçükte 2 mühendis, 1 işçi hayatını kaybederken, olay sonrasında başlatılan soruşturmada 3 kişi gözaltına alındı.

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Şirvan ilçesi Maden köyünde bulunan Etibakır arama şirketine ait bakır madeninde göçük meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Enkaz altından çıkartılan 3 kişi, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Zekai Can Calık, Emre Gökduman ve Orhan Gültekin hayatını kaybederken, 2 kişi ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, yaptığı açıklamada, Etibakır arama şirketine ait bakır madeninde saat 01.25 sularında göçüğün meydana geldiğini ve göçükte 3 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

3 kişi gözaltına alındı

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca maden ocağında meydana gelen göçüğe ilişkin soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde Y.K., A.T. ve D.A. adlı şahıslar gözaltına alındı.

Cengiz Holding 400 milyon dolarlık yatırım yaptı

Cengiz Holding tarafından Şirvan ilçesi Maden köyünde 200 milyon dolara devir alınan ve ek olarak 200 milyon dolar yatırım yapılarak toplamda 400 milyon dolar sermaye ile kurulan Siirt Maden köy bakır işletmesi konsantratör tesisi bölgenin en büyük tesisi olarak doğrudan bin 150 kişiye iş imkanı oluşturuyor. Cengiz Holding bünyesindeki tesis Türkiye’nin yıllık bakır ihtiyacı olan 450 bin tonun 20 bin tonunu tek başına karşılıyor. Siirt’in en büyük tesisi olarak yapılan tesisin 25 yıllık ömrünün bulunduğu belirtildi.

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