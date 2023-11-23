Bakan Mehmet Özhaseki: Türkiye ve kadim şehirlerimiz için gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki; milletvekilleri, İl başkanları, belediye başkanları ve muhtarlarla Meclis'te bir araya gelerek Bakanlık ile ilgili istek ve talepleri dinledi.

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Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabından "Türkiye ve kadim şehirlerimiz için gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz" notuyla dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Bakan Özhaseki, paylaşımında "Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde, Milletvekillerimiz, İl Başkanlarımız, Belediye Başkanlarımız ve Muhtarlarımızın Bakanlığımız ile ilgili istek ve taleplerini dinledik; çözümleri hızlıca ürettik. Gelişen ve büyüyen Türkiye’mizin her şehrine ayrı önem veriyor, çalışmalarımızı bu düsturla gerçekleştiriyoruz. Rabbim emeklerimizi zayi etmesin." ifadelerini kullandı.