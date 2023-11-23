BIST 8.010
DOLAR 28,86
EURO 31,58
ALTIN 1.853,45
HABER /  GÜNCEL

Bakan Mehmet Özhaseki: Türkiye ve kadim şehirlerimiz için gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz

Bakan Mehmet Özhaseki: Türkiye ve kadim şehirlerimiz için gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki; milletvekilleri, İl başkanları, belediye başkanları ve muhtarlarla Meclis'te bir araya gelerek Bakanlık ile ilgili istek ve talepleri dinledi.

Abone ol

Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabından "Türkiye ve kadim şehirlerimiz için gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz" notuyla dikkat çeken bir paylaşım yaptı. 

Bakan Özhaseki, paylaşımında "Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde, Milletvekillerimiz, İl Başkanlarımız, Belediye Başkanlarımız ve Muhtarlarımızın Bakanlığımız ile ilgili istek ve taleplerini dinledik; çözümleri hızlıca ürettik. Gelişen ve büyüyen Türkiye’mizin her şehrine ayrı önem veriyor, çalışmalarımızı bu düsturla gerçekleştiriyoruz. Rabbim emeklerimizi zayi etmesin." ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Konya'da 85 yaşındaki yaşlı kadın evinde ölü bulundu
Konya'da 85 yaşındaki yaşlı kadın evinde ölü bulundu
Aydın'da kurallara uymayan 3 araç trafikten men edildi
Aydın'da kurallara uymayan 3 araç trafikten men edildi
Tekirdağ'da sürücü hakimiyetini kaybetti, yoldan çıkan araç tarlaya uçtu
Tekirdağ'da sürücü hakimiyetini kaybetti, yoldan çıkan araç tarlaya uçtu
Ardahan'da dondurucu soğuk, Göle ilçesi eksi 18 dereceyi gördü
Ardahan'da dondurucu soğuk, Göle ilçesi eksi 18 dereceyi gördü
20 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı
20 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı
Avrupa Parlamentosunun Alman üyesinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü!
Avrupa Parlamentosunun Alman üyesinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü!
Bayburt'ta dondurucu soğuklar, hava sıcaklığı sıfırın altına düştü
Bayburt'ta dondurucu soğuklar, hava sıcaklığı sıfırın altına düştü
Denizli'de ağaca çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Denizli'de ağaca çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Kars’ta 15 şişe sahte alkol ve makaron ele geçirildi
Kars’ta 15 şişe sahte alkol ve makaron ele geçirildi
Uzmanlar reflüye karşı uyardı, reflü kalp krizi ile karıştırılabilir
Uzmanlar reflüye karşı uyardı, reflü kalp krizi ile karıştırılabilir
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde yarın Partizan'ı ağırlayacak
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde yarın Partizan'ı ağırlayacak
MİT'ten Suriye'de operasyon! Kırmızı bültenle aranan Fahrettin Tolun etkisiz hale getirildi
MİT'ten Suriye'de operasyon! Kırmızı bültenle aranan Fahrettin Tolun etkisiz hale getirildi